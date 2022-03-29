"Ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Росія не збирається застосовувати ядерну зброю проти країн Європи, але вона це зробить, якщо з’явиться загроза існуванню держави.

Про це Пєсков заявив в інтерв’ю PBS, цитує CNN.

Тезу журналіста про те, що Путін, оголошуючи про "спецоперацію", нібито сказав про можливість застосування ядерної зброї у разі втручання третіх країн, Пєсков заперечив: "Я так не думаю. Він (Путін) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує".

За його словами, "будь-яке завершення війни (з Україною), звісно ж, не є приводом для застосування ядерної зброї".

"У нас є концепція безпеки, у якій дуже чітко вказано, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави, ми можемо застосуємо ядерну зброю для усунення загрози існування нашої держави", - сказав речник Путіна.

Зазначимо, "ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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