Заяву нардепів із закликом до суддів КС подати у відставку взято до розгляду

Сьогодні зранку Арахамія та ряд інших депутатів подали до Конституційного суду відповідну заяву.

Заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та ряду депутатів із закликом до 11 суддів Конституційного суду України подати у відставку зареєстровано та взято до розгляду. Читайте такожЦе порушення: у Європарламенті висловилися про ідею Зеленського розпустити КСУ Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ. "У секретаріаті Конституційного суду України документ зареєстровано та взято до розгляду", - сказано в повідомленні. Криза КСУ: що відомо 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

3 листопада ряд народних депутатів закликали 11 суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення стосовно неконституційності деяких норм законодавства щодо е-декларування, подати у відставку.

Відповідну заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"). Він зазначив, що її підписали багато депутатів. При цьому не уточнив, скільки саме.

Сьогодні, 4 листопада, зранку Арахамія і ряд інших депутатів подали до Конституційного суду заяву із закликом до 11 суддів подати у відставку.

Звернення до КС підписали 226 депутатів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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