Заяву народних депутатів із закликом до 11 суддів КС подати у відставку зареєстровано та взято до розгляду / фото УНІАН, Володимир Гонтар
Заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та ряду депутатів із закликом до 11 суддів Конституційного суду України подати у відставку зареєстровано та взято до розгляду.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.
"У секретаріаті Конституційного суду України документ зареєстровано та взято до розгляду", - сказано в повідомленні.
Криза КСУ: що відомо
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- 3 листопада ряд народних депутатів закликали 11 суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення стосовно неконституційності деяких норм законодавства щодо е-декларування, подати у відставку.
- Відповідну заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"). Він зазначив, що її підписали багато депутатів. При цьому не уточнив, скільки саме.
- Сьогодні, 4 листопада, зранку Арахамія і ряд інших депутатів подали до Конституційного суду заяву із закликом до 11 суддів подати у відставку.
- Звернення до КС підписали 226 депутатів.
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