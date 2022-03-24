Україна веде перемовини зі США, Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна вимагатиме від інших держав "гарантій безпеки", якщо піде на умови Росії щодо невступу до НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю іспанській газеті El País.

Кулеба, оцінюючи хід переговорів з Росією, зазначив, що Москва вимагає від України неприйнятних поступок: "Росія хоче обговорити вимоги, про які казав Путін на початку агресії. Це маячна! ... Іноді вони навіть не можуть пояснити, що мають на увазі".

Україну цікавлять всього три речі, наголосив Кулеба. Це – гарантії безпеки, визнання територіальної цілісності в межах Криму та Донбасу та припинення вогню й виведення ворожих військ.

Серйозного прогресу з якихось важливих і принципових питань досі немає.

За словами Кулеби, гарантії безпеки Україна повинна отримати не тільки від Росії, а й від інших країн. І Росія, каже міністр, на це погодилася.

Усі погоджені між сторонами питання повинні бути юридично підкріплені і ратифіковані парламентом.

Кулеба на прохання журналістів пояснив, що він розуміє під "гарантіями безпеки".

"Гарантією безпеки Іспанії як члена НАТО є 5-та стаття, у якій ідеться про те, що якщо хтось на неї нападе, усі інші члени (альянсу – ред.) будуть її захищати. Ми хочемо чогось подібного. Тобто, якщо хтось нападе на Україну, ті країни, які нададуть свої гарантії безпеки, протягом 24 годин повинні будуть відправити усе необхідне озброєння, прийняти Резолюцію Радбезу ООН з вимогою припинити агресію і запровадити санкції", - відповів Кулеба.

З цього приводу Україна веде перемовини зі США, Британією, Німеччиною, Францією і Туреччиною.

"Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Це все ще обговорюється, але я задоволений нашою першочерговою реакцією", - заявив Кулеба.

Від початку російського вторгнення між Росією та Україною ведуться перемовини щодо припинення вогню. Проте Москва наполягає на ультиматумі, який раніше озвучував Путін – "демілітаризацію", "денацифікацію", нейтральний статус тощо.

Водночас на Банковій заявляють, що суттєвого прогресу можна досягнути тільки на рівні перемовин між президентами.

Вас також можуть зацікавити новини: