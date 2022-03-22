Саміт організують тоді, коли делегації напрацюють можливі компроміси для розмови тет-а-тет.

Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру. Такий саміт може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови тет-а-тет.

Про це заявив радник голови Офісу президента України, учасник переговорів на рівні делегацій Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC.

"Будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн – РФ і України", - заявив він.

За словами Подоляка, Зеленський - єдина людина сьогодні, як мені видається, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами.

"Безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - зазначив Подоляк.

При цьому він відмовився прогнозувати, коли ця зустріч може відбутися. Наразі нема конкретної дати.

Подоляк зауважив, що Україна "показала свою боєздатність і свою логістичну зрілість", змогла "побудувати інфраструктуру війни". Це і "дає можливість вести переговори правильно і підготувати дуже гарну позицію для президента".

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