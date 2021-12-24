Була досягнута домовленість, що рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Як повідомляє Кулеба у Twitter, під час розмови було обговорено безпекову ситуацію в Україні.

"Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС", - зазначив глава МЗС України.

Читайте також Столтенберг: Україна отримує допомогу у галузі оборони не лише через агенцію НАТО Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Читайте такожКількість російських солдат біля кордону не становить загрози Україні - ДаніловЗахідні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

Пізніше Путін відповів, чи може він гарантувати, що РФ не нападе на Україну. На його переконання, це залежатиме від "забезпечення безпеки Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: