Міністр наголосив, що безвізу України та її євроінтеграції нічого не загрожує.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи обговорювалася скасування Європейським Союзом безвізового режиму для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики України.

"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (Україна - ЄС) - жодних публічних чи непублічних розмов про будь-які міфічні загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського Союзу в Україні. Це переконливе свідчення, що фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС перебувають в кризі та не мають перспективи, насправді не мають нічого спільного з дійсністю", - заявив Кулеба.

Читайте такожУ Кабміні прокоментували інформацію про можливість скасування безвізу з ЄС

Він наголосив, що безвізу України та її євроінтеграції нічого не загрожує.

Як повідомляло раніше Радіо "Свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузією, Молдовою та Україною. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".

Міністерство закордонних справ України зазначило, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина назвала інсинуаціями новини про можливість скасування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Раніше, як писав УНІАН, експерт Українського інституту майбутнього Ростислав Смирнов зазначив, що загрози скасування Євросоюзом безвізового режиму з Україною немає, розмови про це далекі від реальності, це просто натяки.

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Автор: Леся Лещенко