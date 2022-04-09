Міністр наголосив, що членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.

Членство РФ в Організації з безпеки і співробітництва в Європі становить загрозу безпеці та співпраці. Саме тому ОБСЄ має позбавити країну-агресора членства.

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що країна-агресор вчиняє звірства. Якщо РФ й далі буде членом ОБСЄ, то під загрозою буде безпека усієї Європи.

"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - написав Кулеба.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Подоляк розкритикував ЄС за продовження торгових відносин з Росією.

"Саме час подумати про нову європейську "валюту обміну". Один барель російської нафти = одному літру крові розтерзаного українського громадянина. А 140 європейських компаній, які залишилися працювати в РФ, - це одна #бучанськарізанина. Додавайте далі свої оригінальні "бізнес-ідеї на крові", - зазначив він.

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