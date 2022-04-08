140 європейських компаній, які залишилися працювати в Росії, зазначає він, - це одна "Бучанська різанина".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що час подумати про нову європейську "валюту обміну", де барель російської нафти дорівнює літру крові розтерзаного українця.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Саме час подумати про нову європейську "валюту обміну". Один барель російської нафти = одному літру крові розтерзаного українського громадянина. А 140 європейських компаній, які залишилися працювати в РФ, - це одна #бучанськарізанина. Додавайте далі свої оригінальні "бізнес-ідеї на крові", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що світ повинен жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, в даний час звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед уже знайдених жертв цих військових злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох з убитих зав'язані руки і є сліди тортур. Більшість також вбиті пострілами в потилицю.

Своєю чергою Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, здійсненого путінською армією.

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