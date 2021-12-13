Співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні цього візиту.

В рамках активного політичного діалогу між Україною та США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, співрозмовники скоординували позиції України та США напередодні візиту помічниці держсекретаря до Москви. Американська сторона погодилася з принципом "Жодних рішень щодо України без України", на якому наголосив Дмитро Кулеба.

США підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та готовність до подальшого втілення, разом з Україною та європейськими союзниками, комплексного пакета стримування РФ від нового етапу агресії проти нашої держави.

Кулеба підкреслив відданість України політико-дипломатичним способам врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та привітав активне залучення США до дипломатичних зусиль з деескалації та мирного врегулювання.

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Нагадаємо, що раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, обговорюючи тривожні переміщення російських військ в бік кордону України, підтвердила побоювання Вашингтона щодо імовірних намірів Володимира Путіна – відновити Радянський Союз.

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Автор: Тетяна Герасименко