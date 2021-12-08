Уряди країн Європи непокоять спроби Кремля переписувати світову історію.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, обговорюючи тривожні переміщення російських військ в бік кордону України, підтвердила побоювання Вашингтона щодо імовірних намірів Володимира Путіна – відновити Радянський Союз.

Про це вона заявила під час виступу в комітеті Сенату.

"Є побоювання, що він (Путін – УНІАН), як проект свого спадку, намагається відновити Радянський Союз", – зазначила Нуланд.

Вона попередила Росію, що нова агресія проти України буде коштувати країні-агресору "багато крові".

Читайте такожРизик вторгнення РФ в Україну: у США розповіли про важіль впливу на Путіна"Є багато причин, за якими ніхто з нас не повинен хотіти війни. Це буде вкрай криваво і тяжко для України, але так само криваво і тяжко для Росії", – підсумувала заступниця Блінкена.

Раніше тривоги щодо "нападу на Україну Радянського Союзу" висловив глава Пентагона Ллойд Остін: "Все, що ми робимо, буде зроблено спільно з міжнародною спільнотою. У найкращому випадку ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну".

Схвальне ставлення Путіна до Радянського Союзу для міжнародної спільноти не є секретом. За час його президенства в РФ почали стрімко культивувати спадок СРСР й окремих "червоних" діячів.

Уряди країн Європи непокоять спроби Кремля переписувати світову історію, замовчуючи злочини радянської окупації. Так, президент Франції Еммануель Макрон в лютому 2020 року звинуватив главу Кремля у спробі переписати історію Другої світової.

У своїй пропагандистській статті, опублікованій у липні 2021 року, Путін називав росіян та українців "одним народом", посилаючись нібито на спільну історію, мову і віру.

У Європі агресорами вважають і нацистську Німеччину, і більшовицький СРСР – згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення і підготувати до війни армію.

Видання Bild у березневій статті у 2018 році зазначало, що Володимир Путін відродив культ Сталіна в Росії. Російські історіографи ніби не помічають жертв кривавого диктатора, а тільки вихваляють його "героїчні подвиги".

У Росії замовчують вбивства козаків, переслідування і переселення національних меншин, Голодомор в Україні, ініційований радянською Москвою, розстріли, тортури та ув'язнення в ГУЛАГу представників духовенства і творчої інтелігенції.

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Автор: Яна Ставська