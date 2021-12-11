Після візитів в Україну і РФ Карен Донфрід поїде до Брюсселя.

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.

Донфрід відвідає Київ, Україну, і Москву, Росія, 13-15 грудня, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями і обговорити нарощування військової потуги Росії і підтвердити прихильність США суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Помічник держсекретаря Донфрід підкреслить, що можливо досягнути дипломатичного прогресу у питанні припинення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод за підтримки нормандського формату.

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Після цього, 15-16 грудня, Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО і партнерами по ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом для обговорення повідомлень про нетипову військову активність Росії поблизу кордонів України.

Блінкен зазначив, що він з нетерпінням чекає зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у Ризі наступного тижня і діалогу по всьому спектру питань, що стоять перед НАТО, повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Автор: Вікторія Токарєва