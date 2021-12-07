Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся у Парижі у грудні 2019 року.

Лідери п’яти держав на тлі нарощування РФ військ біля українського прикордоння виступили з заявою, у якій закликали Москву відновити переговори з Києвом у режимі "нормандського" формату.

Заява оприлюднена на сайті Єлисейського палацу.

Очільники держав та урядів під час зустрічі 6 грудня поділилися своїм аналізом напруженості між Росією та Україною і висловили рішучу повагу до суверенітету останньої.

Сторони заявили свою прихильність щодо дій, спрямованих для підтримки миру та безпеки в Європі.

Читайте такожНіхто не прийматиме умов Росії щодо гарантій невступу України до НАТО - Кулеба"Усі вони нагадали про необхідність відновлення Росією переговорів з Україною у рамках так званої "нормандської групи" під егідою Франції й Німеччини", – йдеться у тексті заяви.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Автор: Яна Ставська