Британський чиновник наголосив, що Україна не є членом НАТО.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав "малоймовірним" те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це він сказав в інтерв’ю Spectator TV, опублікованому 18 грудня.

"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей щодо цього", – зауважив Воллес.

Раніше він неоднозначно висловлювався щодо можливого військового втручання, заявляючи лише, що Британія може використати "обороноздатність" проти Москви.

Читайте такожУ Британії закликали Путіна відступити від кордонів УкраїниНагадаємо, 8 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не розглядає можливість відправлення в Україну американських військ в односторонньому порядку.

З кінця жовтня цього року в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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Автор: Світлана Закелова