Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав "малоймовірним" те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.
Як повідомляє "Радіо Свобода", про це він сказав в інтерв’ю Spectator TV, опублікованому 18 грудня.
"Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей щодо цього", – зауважив Воллес.
Раніше він неоднозначно висловлювався щодо можливого військового втручання, заявляючи лише, що Британія може використати "обороноздатність" проти Москви.
Читайте такожУ Британії закликали Путіна відступити від кордонів УкраїниНагадаємо, 8 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не розглядає можливість відправлення в Україну американських військ в односторонньому порядку.
З кінця жовтня цього року в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.
Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.
Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.