Литвин КНУ - скандальний екс-політик після програшу виборів ректора йде з Наглядової ради / Фото УНІАН

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин після програшу на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка складає повноваження голови Наглядової ради університету.

Про це він повідомив у Facebook.

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Литвин зазначає, що результати виборів показують, що нинішнього ректора Леоніда Губерського, по суті, обрано на третій термін. "З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру. Куди очевиднішою буде можливість, наприклад, розширювати масштаби такого собі "навчання" студентів-іноземців у "дистанційному режимі", утеплення корпусів тощо", - написав він.

Литвин вважає, що підтримка його кандидатури - "це справді був мужній вчинок, зважаючи на все те, що було освячено зверху й зроблено на робочому рівні проти мене".

Колишній голова ВР висловив сподівання, що колективу університету "вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону". "Розумію, що тепер мені не дозволять навіть наближатися до університету", - додав він.

Також Литвин повідомив, що подав заяву президенту України Володимиру Зеленському про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ.

Вибори ректора КНУ імені Шевченка

  • Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка претендували загалом шестеро осіб, серед яких і Литвин.
  • Литвин закінчив історичний факультет цього вишу, а з 1996 року - професор цього університету. Він є народним депутатом України кількох скликань. У двох скликаннях був головою ВРУ. З листопада 1999 року до 2002 року керував Адміністрацією президента Леоніда Кучми. В ЗМІ його називають причетним до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.
  • З 28 жовтня 2008 року ректором університету став Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора Університету.
  • 25 листопада 2020-го в КНУ імені Тараса Шевченка пройшов перший тур виборів ректора. На цю посаду претендували 10 кандидатів.
  • У грудні 2020 року в другому турі виборів ректора найбільшу кількість голосів набрав проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Однак даних голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.

  • 17 березня, лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Литвин набрав 165 голосів. Очікується ще другий тур виборів.

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Автор: Надя Пришляк