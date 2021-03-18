За словами колишнього голови ВР, тепер йому "не дозволять навіть наближатися до університету".

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин після програшу на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка складає повноваження голови Наглядової ради університету.

Про це він повідомив у Facebook.

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Литвин зазначає, що результати виборів показують, що нинішнього ректора Леоніда Губерського, по суті, обрано на третій термін. "З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру. Куди очевиднішою буде можливість, наприклад, розширювати масштаби такого собі "навчання" студентів-іноземців у "дистанційному режимі", утеплення корпусів тощо", - написав він.

Литвин вважає, що підтримка його кандидатури - "це справді був мужній вчинок, зважаючи на все те, що було освячено зверху й зроблено на робочому рівні проти мене".

Колишній голова ВР висловив сподівання, що колективу університету "вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону". "Розумію, що тепер мені не дозволять навіть наближатися до університету", - додав він.

Також Литвин повідомив, що подав заяву президенту України Володимиру Зеленському про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ.

Вибори ректора КНУ імені Шевченка

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка претендували загалом шестеро осіб, серед яких і Литвин.

Литвин закінчив історичний факультет цього вишу, а з 1996 року - професор цього університету. Він є народним депутатом України кількох скликань. У двох скликаннях був головою ВРУ. З листопада 1999 року до 2002 року керував Адміністрацією президента Леоніда Кучми. В ЗМІ його називають причетним до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.

З 28 жовтня 2008 року ректором університету став Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора Університету.

25 листопада 2020-го в КНУ імені Тараса Шевченка пройшов перший тур виборів ректора. На цю посаду претендували 10 кандидатів.

У грудні 2020 року в другому турі виборів ректора найбільшу кількість голосів набрав проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Однак даних голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.

17 березня, лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Литвин набрав 165 голосів. Очікується ще другий тур виборів.

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Автор: Надя Пришляк