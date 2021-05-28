З ранку 28 травня Лукашенко приймає прем'єрів країн СНД, після чого планує відправитися до Росії.

Олександр Лукашенко зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ближче до вечора в п'ятницю, 28 травня, в Сочі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого".

Повідомляється, що з ранку Лукашенко приймає прем'єрів країн СНД, після чого він планує відправитися з робочим візитом до Росії.

"Переговори з Путіним в Сочі заплановані ближче до вечора", – наголошується в повідомленні.

Зустріч ця відбудеться на тлі скандалу з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням журналіста Романа Протасевича.

Примусова посадка літака в Мінську 23 травня

Читайте такожПутін зустрінеться з Лукашенком 28 травня після арешту ПротасевичаДнями, 23 травня, Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Автор: Катерина Шварц