Міністр закордонних справ Ірану вже направив до Москви мирну ініціативу.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрагіма Раїсі з проханням виступити посередником для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє іранське агентство ISNA.

Заступник голови адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі з політичних питань Мохаммад Джамшиді оголосив у середу, що один з європейських лідерів попросив Іран виступити посередником між Росією та Україною. Іранська сторона вже звернулася до Росії.

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"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні. Після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан направив до Москви мирну ініціативу разом із важливим повідомленням", — сповістив Джамшиді.

Про зміст повідомлення і деталі мирної ініціативи не повідомляється.

За інформацією ISNA, цим високопоставленим європейським чиновником, який звернувся за посередництвом до президента Ірану, є президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

Співробітники служби безпеки США та союзного уряду також зазначили у коментарі WP, що під час перших випробувань іранських безпілотників росіяни зіткнулися з численними відмовими. "У системі є кілька помилок, росіяни незадоволені", – сказало джерело видання.

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