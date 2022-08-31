Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрагіма Раїсі з проханням виступити посередником для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє іранське агентство ISNA.
Заступник голови адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі з політичних питань Мохаммад Джамшиді оголосив у середу, що один з європейських лідерів попросив Іран виступити посередником між Росією та Україною. Іранська сторона вже звернулася до Росії.
"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні. Після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан направив до Москви мирну ініціативу разом із важливим повідомленням", — сповістив Джамшиді.
Про зміст повідомлення і деталі мирної ініціативи не повідомляється.
За інформацією ISNA, цим високопоставленим європейським чиновником, який звернувся за посередництвом до президента Ірану, є президент Франції Еммануель Макрон.
Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.
Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.
У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.
Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.
Співробітники служби безпеки США та союзного уряду також зазначили у коментарі WP, що під час перших випробувань іранських безпілотників росіяни зіткнулися з численними відмовими. "У системі є кілька помилок, росіяни незадоволені", – сказало джерело видання.