Рішення прийнято Комітетом ВРУ.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Про це повідомила у Facebook народна депутатка, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю", - написала вона.

Водночас, на сьогодні Безугла залишається заступницею голови Комітету.

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Вона швидко відреагувала на позбавлення посади, заявивши, що "підкомітету не існує", та розкритикувала Комітет.

"Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці", - написала нардепка.

При цьому вона зазначила, що залишається заступницею голови Комітету, членом Комітету та народним депутатом України, і додала, що "справа не у візитках, справа у справах".

Як Безугла критикує військове керівництво України

Народна депутатка Марʼяна Безугла відома своєю численною критикою українського військового командування. Зокрема, обʼєктом її критики був вже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Нині ж своїми заявами нардепка критикує нинішнього головнокомандувача ЗСУ Сирського.

Зважаючи на такі заяви Безуглу часто звинувачували у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Також Безугла використала удар по "Охматдиту" як привід, щоб розкритикувати і роботу Повітряних сил.

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