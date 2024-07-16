Укладачі бази вважають, що нардепка веде цілеспрямовану кампанію з дискредитації армії.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, відома публічною критикою на адресу командування ЗСУ, потрапила до бази сайту "Миротворець".

Автори найбільшої в інтернеті бази даних на антиукраїнських діячів вважають, що чинна нардепка веде діяльність на шкоду Україні. Зокрема їй закидають:

свідомі публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України;

свідомі дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію ЗСУ;

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні.

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, яку країна-агресор використовує для планування та ведення бойових дій, а також для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Як підстави для таких звинувачень сайт наводить скріншоти публікацій Безуглої в соцмережі Фейсбук: не тільки з прямою критикою конкретних воєначальників і командування ЗСУ загалом, а й з ідеями нардепки про те, як можна підвищити ефективність ЗСУ.

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Також у провину Безуглій ставлять те, що вона є "найбільш цитованим російськими пропагандистськими ЗМІ депутатом ВРУ" з початку війни.

"Цілеспрямована і системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 р.р. має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора і невстановленої групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних Сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером", - стверджують укладачі сайту "Миротворець".

Хто така Мар'яна Безугла

Мар'яна Безугла народилася 1988 року в Києві. Як відомо з відкритих джерел, її батько Володимир Безуглий володіє численними комерційними активами, включно з київським заводом "Граніт".

Вищу освіту здобула в Національному медичному університеті імені Богомольця, де також пройшла військову кафедру і отримала офіцерське звання. У 2015 році, як військовозобов'язана, потрапила під чергову хвилю мобілізації та була направлена спершу в тилову частину, а потім на фронт. Але після кількох місяців на передовій її знову перевели в тил. Навесні 2016 року демобілізувалася, але продовжила працювати в структурах Міноборони, займаючись реформою медичної служби в ЗСУ.

2019 року Мар'яна Безугла пройшла до Верховної Ради в одному з одномандатних округів Києва як кандидатка від "Слуги народу". У 2021 році вона очолила парламентську слідчу комісію, яка з'ясовувала причини Іловайської трагедії 2014 року і причини провалу операції із затриманням "вагнерівців" у 2020 році.

Під час повномасштабного російського вторгнення РФ Безугла почала активно займатися питаннями фронту. Широкому загалу її діяльність стала відома восени 2023 року, коли вона накинулася з публічною критикою на популярного в народі головкама ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема вона звинувачувала його в небажанні проводити ротації та відсутності виразної стратегії ведення бойових дій.

Після зміни головнокомандувача Безугла продовжила критику, тепер уже на адресу Олександра Сирського. Його нардепка звинувачує у відкаті до радянських методів управління армією.

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