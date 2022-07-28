У МЗС радять турецьким фанатам бути на стороні переможців - на стороні України.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандування турецькими футбольними фанатами на підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це написав у Facebook речник відомства Олег Ніколенко.

"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського "Динамо" - ЗСУ", - зазначив речник.

"ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", - наголосив Ніколенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 липня у Стамбулі було зіграно матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА, у якому футболісти "Динамо" (Київ) обіграли своїх турецьких суперників з рахунком 2:1.

Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу відмовився з'являтися на підсумковій пресконференції, бо турецькі вболівальники скандували гасла на підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна.

У свою чергу шанувальники "Фенербахче" закликали УЄФА виключити їх клуб з єврокубків через неналежну поведінку окремих фанатів.

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