Він додав, що теми "по електроенергії, по обміну" обговорювалися і зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його.

Віктор Медведчук не готовий підтвердити автентичність оприлюднених у ЗМІ аудіозаписів розмови з екс-помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

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За його словами, у 2014 році він за дорученням екс-президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

"Чи була (конкретно) така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, - звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім", - сказав Медведчук.

Він додав, що теми "по електроенергії, по обміну" обговорювалися і зазначив, що голос людини на записі дійсно схожий на його.

"Так, дійсно мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном... І я врегулював питання, і ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", - заявив Медведчук.

"По електроенергії теж було - він (Порошенко - Ред.) мене просив, ми (Медведчук і Сурков - Ред.) вели переговори, і на 2015 рік були укладені контракти з постачання. Російська компанія "Интер РАО" та "Укрінтеренерго" підписали контракт на експорт електроенергії з Росії до України, а також сторони домовилися про забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання Криму", - сказав політик ВВС.

Медведчук відзначив, що в постачанні російської електроенергії до України немає нічого дивного, адже такі поставки продовжуються і понині.

Також політик розповів ВВС, що у Петра Порошенка "були якісь особливості" у відносинах з Владиславом Сурковим. На питання, чи міг Порошенко запропонувати Суркову зайняти пост міністра внутрішніх справ України, Медведчук сказав: "Я цього не виключаю. Може, це було жартома. Але виключити це не можна", підкресливши, що він не був особисто присутній при розмові, під час якої могла прозвучати така пропозиція.

Аудіозаписи розмов Медведчука та Суркова

На опублікованому в ЗМІ записі кум Путіна Віктор Медведчук і колишній помічник Путіна Владислав Сурков в 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Служба безпеки України проведе експертизу оприлюднених у ЗМІ аудіозаписів розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.

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Автор: УНІАН