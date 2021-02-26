На опублікованому в ЗМІ записі кум Путіна Віктор Медведчук і колишній помічник Путіна Владислав Сурков в 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Служба безпеки України проведе експертизу оприлюднених у ЗМІ аудіозаписів розмови Віктора Медведчука та екс-помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в ефірі телеканалу 1+1.

"На сьогодні цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, в тому числі експертиза. Разом з тим я не можу сказати, які будуть подальші кроки з приводу легалізації запису", - зазначив Баканов.

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Він додав, що через кілька днів буде оприлюднена позиція СБУ з цього приводу.

Нагадаємо, на опублікованому в ЗМІ запису кум Путіна Віктор Медведчук і колишній помічник Путіна Владислав Сурков у 2014 році обговорювали поставки електрики в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Роль Медведчука в обміні полоненими

Медведчук займався питаннями обміну полонених на Донбасі зі схвалення Петра Порошенка.

У 2018 році Порошенко визнавав, що Медведчук є представником України в гуманітарній групі на переговорах у Мінську, оскільки його робота зі звільнення заручників ефективна.

Ще у 2016 році ЗМІ повідомляли, що Медведчук вільно літає прямим рейсом за маршрутом Київ-Москва, хоча пряме авіасполучення між Україною і Росією було заборонено.

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Автор: УНІАН