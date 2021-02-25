У 2014 році Медведчук обговорював з Сурковим енергетичні питання і обмін полоненими на Донбасі.

Кум Путіна Віктор Медведчук і колишній помічник Путіна Владислав Сурков у 2014 році обговорювали постачання електрики в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

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Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", який опублікував аудіозапис переговорів Суркова з Медведчуком.

Так, розмова стосується схеми поставок електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.

Крім цього, сторони говорять про обмін бранцями на Донбасі. В ході бесіди Медведчук розповідає Суркову, що саме Порошенко запропонував йому займатися питаннями звільнення полонених.

"Запропонував наш шановний Петро Олексійович... і це було підтримано Володимиром Володимировичем ... Взяти участь у звільненні полонених. Мені.",- пояснив Медведчук.

Говорячи про російських бойовиків на Донбасі, Сурков вживає фразу «ці наші там підопічні» і обіцяє допомогу з обміном.

Роль Медведчука в обміні полоненими

Зазначимо, Медведчук займався питаннями обміну полонених на Донбасі зі схвалення Петра Порошенка.

У 2018 році Порошенко визнавав, що Медведчук є представником України в гуманітарній групі на переговорах у Мінську, оскільки його робота зі звільнення заручників ефективна.

Ще у 2016 році ЗМІ повідомляли, що Медведчук вільно літає прямим рейсом за маршрутом Київ-Москва, хоча пряме авіасполучення між Україною і Росією було заборонено.

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Автор: УНІАН