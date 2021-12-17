Суд відмовив прокурорам у посиленні запобіжного заходу для Медведчука та адвокатам – у його послабленні або скасуванні.

Апеляційний суд ухвалив формальне рішення, яким залишив народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні апеляційний суд нарешті розглянув апеляційні скарги прокурорів та адвокатів на рішення Печерського районного суду Києва від 12 жовтня про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори просили суд змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн, а його захисники – пом’якшити запобіжний захід або взагалі його скасувати. Однак суд залишив в силі рішення Печерського районного суду про цілодобовий домашній арешт для Медведчука.

Слід зазначити, що дане рішення є формальним, оскільки запобіжний захід, який оскаржувався в суді, припинив свою дію і був знову подовжений Печерським районним судом до 14 січня іншим рішенням цього суду.

Читайте такожУ ДБР показали на відео, як Порошенко втік від слідчих: ті вручали йому повісткуТаким чином, Київський апеляційний суд прийняв рішення по запобіжному заходу, який формально на сьогоднішній день вже не діє.

Як повідомила кореспонденту УНІАН одна з адвокатів Медведчука Лариса Чередніченко, сьогоднішнє рішення Київського апеляційного суду, який залишив у силі запобіжний захід для Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту, який (запобіжний захід) уже вичерпав свою дію, носило суто формальний характер.

"У суду немає опції закрити провадження у зв’язку з тим, що оскаржувана ухвала вичерпала свою дію, тому суд прийняв формальне рішення залишити запобіжний захід в силі", - сказала адвокат.

Щодо діючого запобіжного заходу у вигляді також цілодобового домашнього арешту Чередніченко заявила, що захисники Медведчука не подаватимуть апеляцію, оскільки впевнені, що в разі подання суд знову розгляне її невчасно.

"Ви ж бачите, що відбувалося, засідання переносили декілька разів і воно нарешті відбулося сьогодні, коли сенсу його проведення вже не було", - сказала вона.

Справа Медведчука

12 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Медведчуку запобіжний захід у справі про державну зраду та сприяння тероризму у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовивши у задоволенні клопотання прокурорів про взяття під варту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Читайте такожВ НАТО запрошують РФ обговорити не лише її "пропозиції", а й дії у ЄвропіТому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук разом з іншим депутатом від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком підозрюється у незаконній передачі РФ газового родовища в Криму; наданні російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведенні підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

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Автор: Дмитро Хилюк