Загроза протекціоністської торгової політики США змушує ЄС пришвидшувати економічні реформи.

Європейський Союз повинен зосередитися на "наведенні порядку у власному домі". Про це, коментуючи перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє Reuters.

За її словами, головними питаннями для ЄС нині мають стати конкурентоспроможність, оборона та тарифи.

"Не питайте, що США можуть зробити для вас, питайте, що Європа повинна зробити для себе. Європа повинна знайти баланс. Я маю на увазі питання конкурентоспроможності, тарифів. Ми знаємо, що нам робити", - підкреслила Мелоні.

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Реакція світу на перемогу Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах президента США. Він закликав обидві країни знайти "правильний шлях до порозуміння", оскільки анонсовані мита США загрожують повернути країни до часів торговельної війни.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму привітанні новообраного президента США нагадав про Україну. Він, зокрема, висловив сподівання, що "регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться".

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