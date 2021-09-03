Вона стверджує, що Никифорову працювати легше, ніж їй.

Колишній прес-секретар президента Юлія Мендель вважає, що її наступнику Сергію Никифорову працювати легше, ніж було їй.

Про це вона сказала в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За її словами, наразі систему роботи в ОП вже налагоджено.

"Сергію легше, хоча він цього і не розуміє. Йде якісна, хороша робота прес-служби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов’язки розподілені по-іншому", - каже вона.

Мендель також поскаржилася, що на початку її роботи на Банковій владу звинувачували в проросійськості. Згодом, каже вона, ці наративи вдалося розбити завдяки поїздці до Брюсселю.

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"Але після цього мене почали знищувати як людину, котра могла з цим боротися", - додає колишня речниця Зеленського.

Вона також стверджує, що Никифорову легше працювати через зміни в системі комунікації в команді Зеленського.

"Мені просто забороняли відповідати на запити медіа, надавати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Никифоров відразу має справу з керівником, який чітко розуміє, що ці комунікації мають бути налагоджені", - пояснила Мендель.

Раніше УНІАН також повідомляв про те, що Мендель розкрила деталі початкового етапу роботи на Банковій. За словами колишнього прес-секретаря Зеленського, їй "забороняли говорити про Крим".

Автор: Юрій Годован