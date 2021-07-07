В уривку екс-речниця Зеленського знову згадала про "українську російську" мову.

Колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель виклала перший уривок своїх мемуарів.

Текст з’явився у колонці Української правди.

Екс-речниця зачепила радянське минуле України та, як приклад успішного сприйняття помилок історії навела Німеччину, підсумувавши: "У нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя. Ми ходили не до тієї школи й виконували не те домашнє завдання".

Друга частина уривку була цілком присвячена мовному питанню. Мендель переконана, що Україну не бачать незалежною як проросійські політики, так і ті політики, які підтримують, за її словами, "націоналістів".

Читайте такожНа Банковій назвали ім'я нового речника ЗеленськогоКолишня прес-секретарка Зеленського вважає, що зараз треба захищати не українськомовних чи російськомовних, а "нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі й виявляти до інших. Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати".

"Серед експатів, що густо замешкали в Києві після Революції Гідності, часто чулася прогресивна для українського суспільства думка: слід позбавити Росію монополії на російську мову, привласнивши її. Адже російська в різних країнах відрізняється так само, як і англійська", – пише вона.

Мендель переконана, що "світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського".

"Усю енергію борців проти російської мови і майстрів лінгвістичних зомбі-форм спрямувати б на навчання молодих поколінь звичайної граматики – і питання було б вичерпано (…) Мова – занадто конфліктний символ, щоб побудувати навколо нього ідею нації й патріотизму. Вона стала уособленням протистояння двох ідеологій, що виросли на спільній історії, але являють собою дві сторони однієї правди. А правда завжди багатолика", – стверджує Мендель.

Вона сумнівається, що "радикальний націоналіст-патріот" може прийняти Україну без "садку вишневого", "двома мовами (українською та українською російською), що співіснують" та з минулим, так само вона сумнівається, що з такою політикою громадяни проросійських поглядів можуть прийняти злочини режиму СРСР.

"У нашому тривалому протистоянні радикальних патріотів і прибічників ідей СРСР, що відчувають чи то страх, чи то відразу до легендарного Степана Бандери, правда і сила будуть на боці того, хто зможе наважитися на щирість Німеччини – винести минуле на поверхню і "звільнити пацієнта, щоб він міг жити новим успішним життям", – підсумовує вона.

Книжку Мендель презентувала 3 липня у Facebook.

У коментарі журналістам під час анонсу мемуарів Мендель розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила "самоідентифікацію українців як нації".

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська