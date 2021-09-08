До них також приєднався колишній кандидат у міські голови Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов.

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький, міський голова Геннадій Труханов та колишній кандидат у мери від "Слуги народу", гуморист Олег Філімонов заспівали разом з артистами, які публічно підтримали агресію РФ проти України.

Про це написав у Facebook одеський активіст Дем'ян Ганул, оприлюднивши відповідний відеоролик. Відому пісню Леоніда Утьосова "У Черного моря", яку цьогоріч присвятили Дню Одеси, окрім чиновників, співали також актори Нона Гришаєва та Юрій Стоянов. Обидва є вихідцями з Одеси, проте давно живуть в Росії й публічно підтримують окупацію українського Криму. Значаться у списках сайту "Миротворець" як особи, які заперечують російську агресію, відвідували окупований Крим та брали участь у пропагандистських заходах.

Як пише активіст, цей ролик вмикали під час святкування Дня міста на Потьомкінських сходах.

"Юрій Стоянов - регулярно відвідує окупований Крим та знімався у пропагандистському фільмі "Мост", який розповідає про те, як добре, що окупанти побудували кримський міст. Через свою антиукраїнську позицію мав заборону на в’їзд до України, яка десь зникла, попри регулярне порушення закону про перетин державного кордону. Знаходиться в базі "Миротворець", - пише Ганул.

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"Нона Гришаєва - постійно відвідує окупований півострів Крим, також проводила майстер-класи у окупованій Горлівці. Заявляє, що ніякої агресій Росії проти України немає. Також, як і Стоянов була під забороною в’їзду. Знаходиться в базі Центр Миротворець", - додає він.

Активіст закликав владу в обличчі президента Володимира Зеленського відреагувати на вказані дії одеських чиновників і відсторонити їх від посад рішенням РНБО.

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Автор: Іван Бойко