Корнієнко нагадав, що мером Кличка обрали кияни й з цим "варто миритися".

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував питання можливого звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації.

В ефірі 24 каналу Корнієнко зазначив, що процедура призначення голови КМДА дещо відрізняється від керівників областей. Він нагадав, що столичного мера обрали кияни, тому з цим має миритися виконавча влада.

Корнієнко заявляє, що існуюча ситуація навколо КМДА "натякає", що ця проблема й надалі існуватиме в столиці. Він також додав, що влада має чимало питань до роботи КМДА через дії столичних чиновників, якими мають займатися правоохоронці.

"Зміна очільника КМДА – питання не персоналій і швидких кадрових рішень. Це питання зміни управління містом, коригування, яка не до кінця є ефективною", – зазначив Корнієнко.

Він не зміг назвати механізми, які застосують для зміни очільника КМДА.

Відставка Кличка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня деякі ЗМІ повідомляли, що того дня на РНБО може розглядатися питання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличка запросили на засідання РНБО 20 серпня, проте він сказав, що не піде. У соціальній мережі він повідомив, що не зможе відвідати засідання, оскільки братиме участь у засіданні Асоціації міст України.

Того ж дня секретар Радбезу Олексій Данілов на брифінгу після засідання зазначив, що у РНБО немає повноважень знімати Кличка з посади голови КМДА.

Автор: Юрій Годован