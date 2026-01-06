США дадуть згоду на підтримку України в разі повторного російського нападу, - Bloomberg

Американці можуть підтримати військові сили під керівництвом Європи.

Адміністрація президента Дональда Трампа погодиться підтримати Україну у разі майбутнього нападу Росії. Як пише агентство Bloomberg News, такі пропозиції включені у проєкт заяви, який обговорюють головні союзники Києва в Парижі.

План пропонує обов'язкові гарантії безпеки, які потрібні України в рамках мирної угоди, включаючи пропозицію США підтримати військові сили під керівництвом Європи.

Як пише видання, під час зустрічі у вівторок у Парижі європейські та канадські лідери зустрілися з посланцями Трампа. Обговорювався план, який передбачає "моніторинг припинення вогню між Росією та Україною, підтримку київських військових та створення багатонаціональних сил для забезпечення перемир'я, йдеться у проекті".

Відео дня

"Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю США, включаючи такі американські можливості, як розвідка та логістика, а також за зобов'язання США підтримувати ці сили у разі нападу на них", – йдеться у повідомленні.

Автори зазначили, що переговори у Парижі мають "зміцнити імпульс" та втримати зобов'язання США щодо гарантій безпеки. "Але Кремль не дав зрозуміти, чи погодиться він на трансатлантичну дипломатичну операцію", - додали журналісти.

Також джерела видання зазначили, що під час обговорення мають об’єднатися нещодавні пропозиції США щодо можливостей та планів, висунутих головними союзниками України – країнами, що входять до коаліції охочих.

Переговори у Парижі – останні новини

Нагадаємо, що у Єлисейському палаці за участю президента України Володимира Зеленського пройшла серія обговорень мирного врегулювання війни в Україні. США представляють спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа. З європейських лідерів також залучені канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Відомо, що європейські чиновники оптимістично налаштовані щодо останніх переговорів з американськими колегами.

Президент України заявив, що він звернувся до Трампа з проханням надати гарантії безпеки, які можуть охоплювати період до півстоліття. Поточні пропозиції передбачають 15-річний термін з можливістю продовження.

