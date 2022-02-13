Вісім людей забрали до лікарні.

У Станиці Луганській ввечері в суботу, 12 лютого, вибухнуло та загорілося кафе "Мрія".

Про це розповіли у прес-центрі ДСНС.

За інформацією рятувальників, о 17:46 в закладі стався вибух, а потім почалася пожежа. Попередньо вважається, що вибухнув газовий балон.

Внаслідок події постраждали 12 людей. Вісім осіб госпіталізовано до лікарні та чотири після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

"О 21:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 160 квадратних метрів", - повідомили рятувальники.

Очевидці поділилися відео з місця пожежі.

Раніше УНІАН писав, як у Києві прогримів вибух у приватному будинку. Попередньо правоохоронці встановили, що підірвався боєприпас, схожий на гранату РГД-5. На балконі другого поверху знайшли мертвим 59-річного власника помешкання.

На Рівненщині через вибух у приватному будинку загинули двоє людей. За попередньою інформацією, це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. У ЗМІ поширилася інформація про те, що вибухнула граната.

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