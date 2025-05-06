Водночас, на її думку, політики мали б декларувати всі свої громадянства.

Конституція України не забороняє депутатам мати друге громадянство. Таку заяву зробила глава Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

В інтервʼю УНІАН вона наголосила, що, на її думку, політики, які претендують на посади, на яких ухвалюють важливі для країни рішення, мали б декларувати усі свої громадянства.

"Наша позиція полягає в тому, що інформація про множинне громадянство має вноситися в Демографічний Реєстр. Громадяни повинні знати, кого обирають — це має бути їх свідомий вибір. Конституція не забороняє ситуацію, коли депутат має інше громадянство. Але з моральної точки зору — це неприпустимо", – пояснила керівниця ДМСУ.

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За її словами, в українському законодавстві немає терміна "позбавити громадянства", проте його можна втратити. До прикладу, якщо людина отримує громадянство, умовно, в Австрії, їй потрібно вийти з українського громадянства.

"Деякі країни Європи не визнають множинного громадянства. Тим більше, в цьому законопроєкті (про інстуту множинного громадянства, – ред.), наскільки нам відомо, буде чітко визначено, громадянство яких країн, поряд з громадянством України, буде визнаватися як множинне. Але не всі країни дотримуються такої політики. І це нормально", – додала Науменко.

Множинне громадянство в Україні

Днями віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року. Наразі подвійне громадянство в Україні офіційно заборонено.

Варто зазначити, що в грудні 2024 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

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