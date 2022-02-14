Міністр звернувся до українців на тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський емоційно звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії. Очільник МВС наголосив, що 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників і рятувальників щодня несуть службу по захисту внутрішньої безпеки України.

Відеозвернення з'явилося у Facebook МВС.

"Попри будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться! Кожен просто виконує свою роботу для спокою українців", - заявив Монастирський.

Водночас очільник МВС наголосив, що відомство зробить усе, щоб не допустити повторення сценарію весни 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку, а також у Слов'янську.

"Ми, в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів, на кшталт тих, що були навесні 2014-го року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попереджень і будь-яких коливань", - заявив Монастирський.

Міністр закликав українців зберігати спокій і не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою", - додав він.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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