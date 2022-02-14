Паніки серед місцевих жителів та військових немає.

Українські бійці на передовій у Луганській області запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій і мають кілька різних сценаріїв, як тримати оборону.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На тлі новин про можливе вторгнення РФ в Україну, на передовій займаються плановим облаштуванням території КПВВ Станиця Луганська. Зокрема, там готуються заливати бетоном ділянку, а далі зводити на ній нову двоповерхову будівлю.

Робітники зазначають, що заливання бетону необхідно закінчити до кінця місяця, та жартують, що нове вторгнення Росії у їхні плани не входить.

Нагадаємо, що раніше командувач ООС Олександр Павлюк розповів про ситуацію на фронті. За його словами, українські військові надійно контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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