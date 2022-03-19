Елізабет Трасс "скептично" ставиться до переговорів з Росією.

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс звинуватила росіян у використанні переговорів з Україною, щоб мати змогу перегрупувати свої наступальні війська.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на The Times.

Як зазначила Трасс, переговори були "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде хаотично бомбити мирних мешканців у цей день", - зауважила міністр.

Вона додала: "Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян… Ми не бачимо серйозного виведення російських військ чи яких-небудь серйозних пропозицій на столі переговорів".

Трасс зауважила, що росіяни "брехали і брехатимуть": "Я боюся, що переговори є ще однією спробою відвести увагу і створити димову завісу".

Переговори Росії та України

16 березня Financial Times опублікувала матеріал про досягнутий прогрес між Росією та Україною за 15-ма пунктами "мирного плану". Як повідомили троє учасників переговорів, йдеться про припинення вогню і виведення військ з територій, захоплених з 24 лютого 2022, за умови гарантій невступу України до НАТО.

Радник глави ОП Михайло Подоляк згодом назвав публікацію "чорновиком" російської делегації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з цього приводу наголосив в інтерв’ю НВ, що Україна відкидає усі варіанти запропонованої Росією капітуляції і шукає "баланс".

Зараз Україна сфокусована на тому, щоб встановити у ході переговорного процесу — які саме гарантії безпеки готова надати Україні РФ, а також інші держави, насамперед постійні члени Ради безпеки ООН. Після того, як ми зрозуміємо, про які саме гарантії безпеки йдеться, ми зможемо визначитися, де буде наш конструктивний крок. Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми. Рішенням є гарантії безпеки, і не такі, як були у Будапештському меморандумі", - сказав Кулеба.

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