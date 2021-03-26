Також у заяві МЗС наголошується, що Україна буде наполягати на забезпеченні повного відшкодування Росією збитків, завданих Україні під час окупації українських територій.

Україна й надалі докладатиме усіх зусиль задля відновлення своєї територіальної цілісності у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди сьомої річниці резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України", схваленої 27 березня 2014 року.

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Ця резолюція стала першою знаковою відповіддю міжнародного співтовариства на початок збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Висловивши рішучий протест у зв’язку із зухвалим порушенням Москвою основоположних принципів та норм міжнародного права, Генеральна асамблея ООН визнала псевдореферендум про статус Криму незаконним, чітко підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Водночас, як зазначили в МЗС, "попри невизнання та засудження спроби анексії з боку міжнародної спільноти, Кремль не лише не припинив тимчасову окупацію Криму, а навпаки, з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом загострює ситуацію на півострові".

"Систематичні політичні переслідування, безпідставні обшуки, затримання і арешти опонентів окупації, витіснення незалежних ЗМІ, запровадження політики культурного знищення етнічних українців та кримських татар, відверта дискримінація за релігійними ознаками стали нормою життя на Кримському півострові. Така агресивна політика спрямована на залякування населення Криму, придушення будь-яких проявів незгоди з російською окупаційною адміністрацією", - наголошується у заяві.

Також сказано, що з метою закріплення контролю над Кримом Москва грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. "Зокрема, вдається до планомірного переселення лояльного російського населення на півострів з метою зміни його демографічного складу, до регулярного проведення незаконних виборів і військових призовів на окупованій території, протиправного відчуження власності на користь близьких кремлівському режиму суб’єктів держави-агресора", - йдеться у заяві.

Крім того, масштабна мілітаризація перетворює півострів на воєнну базу, яка загрожує безпеці і стабільності всього регіону.

"Україна продовжуватиме вживати всіх заходів відповідно до міжнародного права для протидії агресії РФ, захисту прав українських громадян, відновлення своєї територіальної цілісності та забезпечення повного відшкодування Росією збитків, завданих її протиправними діями", - наголосили в МЗС.

Окупація Криму Росією

У 2014 році Росія незаконно окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі. У Кремлі не визнали окупацію і називали це "возз'єднанням" і "відновленням історичної справедливості". З моменту анексії так звана влада посилює військову міць на півострові і займається політичними репресіями.

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Автор: Віталій Саєнко