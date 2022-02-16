Журналісти розповіли про те, як живуть люди в обстановці постійної напруги від можливого збройного конфлікту Росії та України.

Мешканці прикордонного з Україною міста Клинці в Брянській області (Росія) не сильно турбує військова техніка і солдати, які постійно прибувають, оскільки поруч знаходяться відразу дві військові частини.

Про це розповіли журналісти телеканалу "Дождь".

За їх словами, місцеві жителі зазначають, що дійсно за останній рік військових стало набагато більше.

"Більшість людей, з якими я поговорила, кажуть, що ми у війну не віримо", - зазначила журналістка Соня Гройсман.

Зазначимо, в місті Клинці у Брянській області знаходиться пункт постійної дислокації військової частини № 12721. Полк входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Росії. Частина з Єкатеринбурга перебазувалася в Клинці в 2016 році.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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