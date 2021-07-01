На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, Володимир Путін так чи інакше підтвердив готовність провести прямі переговори з Володимиром Зеленським.

В Офісі президента України підкреслюють відсутність будь-яких ознак "зовнішнього управління" Україною, але вказують на чітко сформовані зовнішньополітичні пріоритети і теплі партнерські відносини з країнами Заходу.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що всі питання щодо України нібито вирішуються у США.

Зокрема, за словами Подоляка, подібна риторика керівництва Росії не змінюється вже багато років.

"Так що її повторення зараз не повинно дивувати. Очевидно також, що за останній час Україна, завдяки своїй публічній і дипломатичної активності, істотно наростила, скажімо так, суб'єктність", - заявив він.

"Очевидно, що і близько немає жодних ознак "зовнішнього управління", але є абсолютно чітко сформовані зовнішньополітичні пріоритети і побудовані теплі партнерські відносини. Проте, ми прекрасно розуміємо коріння подібної російської риторики і яким саме цілям вона служить", - додав радник керівника ОП.

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При цьому Подоляк наголосив на важливості того, що було обставлено такою російською риторикою, і як вона пов'язана з поточною ситуацією.

"Пан Путін так чи інакше безумовно підтвердив готовність провести прямі переговори з президентом України. Але при цьому вписав свою готовність в такий контекст, що можна зробити висновок: для російської сторони бажано хоча б деяке послаблення довірчих зв'язків України з нашими партнерами на Заході", - підкреслив він.

У свою чергу в Офісі президента не вважають правильним пов'язувати ті гострі питання, які можуть бути вирішені в результаті двосторонніх переговорів президентів України і Росії, з якимись іншими темами.

"Якщо у керівництва Росії є реальна готовність вирішувати існуючі проблеми і знайти шлях до припинення війни, то для цієї мети необхідна зустріч глав держав. Готовність до такої зустрічі з боку Росії - це позитив. Залишилося узгодити технічні нюанси організації. Українська сторона при цьому чудово розуміє, який саме порядок денний вона готова обговорювати і в якому саме контексті", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому він вкотре повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництво України має спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дав керівнику ОП Андрію Єрмаку.

25 червня Зеленський заявив, що в питанні його можливої зустрічі з Путіним зараз "м'яч на стороні РФ". Також Зеленський зазначив, що Офіс президента України і Адміністрація президента РФ вже контактували щодо тем переговорів, терміну та місця двосторонньої зустрічі.

30 червня Путін заявив, що не знає, про що говорити з Зеленським, оскільки той нібито "віддав свою країну під повне зовнішнє управління".

"Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні, почасти в Берліні і Парижі", - сказав Путін.

"І про що розмовляти? Проте, я не відмовляюся від зустрічей подібного роду, треба тільки зрозуміти, про що говорити", - додав він.

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Автор: Костянтин Гончаров