Журналісти отримали ексклюзивні кадри обшуку маєтку родини кума Путіна Віктора Медведчука на Закарпатті.
Обшук відбувся 19 березня у резиденції підсанкційного політика "Ведмежа діброва" поблизу Жденієво. Про це "Схеми" повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Як встановили журналісти, слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Нацполіція. На фото видно працівників Департаменту стратегічних розслідувань, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".
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Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, обшуки стосувалися порушень закону з боку дружини Медведчука.
"Компанія Оксани Марченко "Інвестиційна Компанія "Терраінвест" через іншу її ж компанію незаконно отримала у приватну власність ділянку землі у Закарпатській області. Не обійшлося без допомоги чиновників районної держадміністрації, у яких також проводять обшуки", - йдеться у його повідомленні.
"На привласненій землі дружина Медведчука вже встигла збудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс для своєї родини", - переконують джерела Глаголи серед правоохоронців.
Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.
- Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази «Миротворця».
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.
Марченко після введення санкцій заявила, що вступає в партію «Опозиційна платформа – За життя».
16 березня Віктор Медведчук подав позов про оскарження санкцій проти себе.
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