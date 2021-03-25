Обшук відбувся 19 березня у резиденції Медведчука на Закарпатті.

Журналісти отримали ексклюзивні кадри обшуку маєтку родини кума Путіна Віктора Медведчука на Закарпатті.

Обшук відбувся 19 березня у резиденції підсанкційного політика "Ведмежа діброва" поблизу Жденієво. Про це "Схеми" повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Як встановили журналісти, слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Нацполіція. На фото видно працівників Департаменту стратегічних розслідувань, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".

Читайте такожПальним із заводу Медведчука-Марченко заправляються російські танки в ОРДЛО – ДаніловРечниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла "Схемам", що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу – зловживання владою чи службовим становищем посадових осіб під час виділення та користування земельними ділянками.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, обшуки стосувалися порушень закону з боку дружини Медведчука.

"Компанія Оксани Марченко "Інвестиційна Компанія "Терраінвест" через іншу її ж компанію незаконно отримала у приватну власність ділянку землі у Закарпатській області. Не обійшлося без допомоги чиновників районної держадміністрації, у яких також проводять обшуки", - йдеться у його повідомленні.

"На привласненій землі дружина Медведчука вже встигла збудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс для своєї родини", - переконують джерела Глаголи серед правоохоронців.

Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко