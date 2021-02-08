На сайті зірковій телеведучій зокрема приписують «фінансування терористів і російських окупантів» та «заперечення російської агресії».

Українську телеведучу та дружину політичного діяча Віктора Медведчука Оксану Марченко додали до чорного списку сайту «Миротворець».

Читайте такожУ місії ООН закликали Раду закрити сайт "Миротворець"На сайті зазначається, що Марченко потрапила до бази за «фінансування терористів і російських окупантів», «заперечення російської агресії», «участь у пропагандистських заходах Росії проти України», «у спробах легалізації окупації АР Крим».

Окрім того, телеведучій закидається незаконна комерційна діяльність в окупованому Криму та участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України.

На сайті Оксану Марченко також назвали «противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ».

Сама телеведуча публічно поки не коментувала своє внесення до бази сайту «Миротворець».

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Автор: Катерина Комолова