Українську телеведучу та дружину політичного діяча Віктора Медведчука Оксану Марченко додали до чорного списку сайту «Миротворець».
Читайте такожУ місії ООН закликали Раду закрити сайт "Миротворець"На сайті зазначається, що Марченко потрапила до бази за «фінансування терористів і російських окупантів», «заперечення російської агресії», «участь у пропагандистських заходах Росії проти України», «у спробах легалізації окупації АР Крим».
Окрім того, телеведучій закидається незаконна комерційна діяльність в окупованому Криму та участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України.
На сайті Оксану Марченко також назвали «противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ».
Сама телеведуча публічно поки не коментувала своє внесення до бази сайту «Миротворець».
Санкції проти телеканалів Медведчука: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжуються на YouTube.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що телеканали «NewsOne», «ZIK» і «112 Україна» фінансувалися з боку Російської Федерації, а їх блокування «не має нічого спільного з наступом на свободу слова».
- Після запровадження санкцій до бази «Миротворця» вже потрапила цивільна дружина Тараса Козака – Наталія Лавренюк.
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