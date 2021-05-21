Тарас Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх Воробей.

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак покинув територію України 24 лютого на літаку, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.

Про це повідомляється в розслідуванні Схем.

Проти нього через близькість до режиму Олександра Лукашенка Євросоюз ввів санкції.

На момент вильоту на три канали Тараса Козака, а також на його літак вже були накладені санкції РНБО і з того моменту він не повертався в Україну.

Тарас Козак 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

«Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак відразу полетів в Москву. Серед пасажирів був підсанкційній народний депутат Тарас Козак. З тих пір в Україну соратник Медведчука більше не повертався», - йдеться в розслідуванні.

Журналісти припускають, що Козак скористався літаком Embraer 650 через те, що його особистий літак вже знаходився під санкціями. Також вказується, що літак регулярно базується в Мінську і ним користується не тільки родини Козака і Медведчука, а й білоруський олігарх Микола Воробей і головні менеджери його компаній.

Перельоти літака Миколи Вороб'я

17 січня 2021 року, згідно з даними джерела журналістів в силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком і його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва в білоруське місто Вітебськ, а звідти борт відправився в Москву.

14 лютого Козак летів з Києва до Мінська в компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії Червоний бор, пов'язаної з усіма ключовими активами олігарха Вороб'я.

19 лютого цей же нардеп летів з Мінська до Києва з Олександром Храмцова - директором Нафтобітумного заводу, пов'язаного з Миколою Вороб'єм.

15 березня цього року, згідно з інформацією джерел Схем зі сфери авіаперевезень, Воробей знаходився на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська з сумками з наклейками з буквою Т.

"Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка і пов'язаний з Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, який не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як в них потрапили і Козак, і Медведчук", - йдеться в розслідуванні.

Ні Тарас Козак, ні Микола Воробей на запити журналістів не відповіли.

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Хто такий Микола Воробей

Журналісти відзначають, що частина продуктопроводу Самара-Західний напрямок, який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб'ю. Цей продуктопровід забезпечував поставки дизельного палива з Росії та Білорусі в Україну і Європу.

В кінці 2020 року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були введені через фальсифікації президентських виборів в Білорусі 2020 року.

Справа Медведчука-Козака: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОТЗЖ Медведчуку та Тарасу Козаку в державній зраді й в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами:

незаконна передача РФ газового родовища;

надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ);

проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Луч».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада та порушення законів й звичаїв війни. Козак знаходиться за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

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Автор: Олег Давигора