Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак покинув територію України 24 лютого на літаку, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.
Про це повідомляється в розслідуванні Схем.
Проти нього через близькість до режиму Олександра Лукашенка Євросоюз ввів санкції.
На момент вильоту на три канали Тараса Козака, а також на його літак вже були накладені санкції РНБО і з того моменту він не повертався в Україну.
Тарас Козак 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.
«Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак відразу полетів в Москву. Серед пасажирів був підсанкційній народний депутат Тарас Козак. З тих пір в Україну соратник Медведчука більше не повертався», - йдеться в розслідуванні.
Журналісти припускають, що Козак скористався літаком Embraer 650 через те, що його особистий літак вже знаходився під санкціями. Також вказується, що літак регулярно базується в Мінську і ним користується не тільки родини Козака і Медведчука, а й білоруський олігарх Микола Воробей і головні менеджери його компаній.
Перельоти літака Миколи Вороб'я
17 січня 2021 року, згідно з даними джерела журналістів в силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком і його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва в білоруське місто Вітебськ, а звідти борт відправився в Москву.
14 лютого Козак летів з Києва до Мінська в компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії Червоний бор, пов'язаної з усіма ключовими активами олігарха Вороб'я.
19 лютого цей же нардеп летів з Мінська до Києва з Олександром Храмцова - директором Нафтобітумного заводу, пов'язаного з Миколою Вороб'єм.
15 березня цього року, згідно з інформацією джерел Схем зі сфери авіаперевезень, Воробей знаходився на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська з сумками з наклейками з буквою Т.
"Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка і пов'язаний з Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, який не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як в них потрапили і Козак, і Медведчук", - йдеться в розслідуванні.
Ні Тарас Козак, ні Микола Воробей на запити журналістів не відповіли.
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Хто такий Микола Воробей
Журналісти відзначають, що частина продуктопроводу Самара-Західний напрямок, який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб'ю. Цей продуктопровід забезпечував поставки дизельного палива з Росії та Білорусі в Україну і Європу.
В кінці 2020 року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були введені через фальсифікації президентських виборів в Білорусі 2020 року.
Справа Медведчука-Козака: що відомо
11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОТЗЖ Медведчуку та Тарасу Козаку в державній зраді й в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Їм оголошено підозру за трьома епізодами:
- незаконна передача РФ газового родовища;
- надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ);
- проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Луч».
12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада та порушення законів й звичаїв війни. Козак знаходиться за межами України.
13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука.
Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів 930 гривень.
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