На Луганщині гуманітарну допомогу, яка зараз дуже необхідна людям, почнуть розвозити після завершення евакуації.
Про це повідомив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що сьогодні вже розвантажено 7 вагонів гуманітарної допомоги, ще 11 вагонів в дорозі, і після завершення евакуації людей цей вантаж поїде в населені пункти Луганської області.
"Ми для того, щоб нікого не провокувати, не нервувати, не будемо поки розвозити. Як тільки закінчиться евакуація - ми відразу повеземо в усі населені пункти та в певні штаби гуманітарні вантажі", - сказав він.
Гайдай зазначив, що гуманітарні проблеми виникають через те, що вся територія області обстрілюється, постійно відбуваються пориви водопостачання, газопостачання. Ремонтні бригади не в змозі все відремонтувати, бо руйнування - за межею критичного.
"Люди вже кілька тижнів сидять по підвалах, якимось бомбосховищам. У них немає дійсно нічого, вони не можуть зігрітися. Ми зараз всі відчуваємо, наскільки температура впала. Люди дуже потребують як в ліках, так і в теплих речах, і в їжі, - сказав він. - Тому що ворог лупить саме по інфраструктурі, по всій інфраструктурі спеціально для того, щоб створити мертву землю, де просто не може нічого живого бути".
"Вони воюють не з армією, вони воюють з людьми", - підкреслив Гайдай.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений.