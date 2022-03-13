Сьогодні вже розвантажено 7 вагонів гуманітарної допомоги, ще 11 вагонів у дорозі.

На Луганщині гуманітарну допомогу, яка зараз дуже необхідна людям, почнуть розвозити після завершення евакуації.

Про це повідомив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні вже розвантажено 7 вагонів гуманітарної допомоги, ще 11 вагонів в дорозі, і після завершення евакуації людей цей вантаж поїде в населені пункти Луганської області.

"Ми для того, щоб нікого не провокувати, не нервувати, не будемо поки розвозити. Як тільки закінчиться евакуація - ми відразу повеземо в усі населені пункти та в певні штаби гуманітарні вантажі", - сказав він.

Гайдай зазначив, що гуманітарні проблеми виникають через те, що вся територія області обстрілюється, постійно відбуваються пориви водопостачання, газопостачання. Ремонтні бригади не в змозі все відремонтувати, бо руйнування - за межею критичного.

"Люди вже кілька тижнів сидять по підвалах, якимось бомбосховищам. У них немає дійсно нічого, вони не можуть зігрітися. Ми зараз всі відчуваємо, наскільки температура впала. Люди дуже потребують як в ліках, так і в теплих речах, і в їжі, - сказав він. - Тому що ворог лупить саме по інфраструктурі, по всій інфраструктурі спеціально для того, щоб створити мертву землю, де просто не може нічого живого бути".

"Вони воюють не з армією, вони воюють з людьми", - підкреслив Гайдай.

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