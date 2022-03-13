Закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні.

На Маріуполь російські окупанти скинули вже близько 100 авіабомб, загинуло 2187 маріупольців.

Про це йдеться в заяві Маріупольської міської ради у Telegram.

В ній сказано: "Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь".

В міськраді зазначають, що окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Також наголошують, що кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ.

"Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні"- наголошує Маріупольська міська рада.

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