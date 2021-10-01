Нардеп Чернєв повідомив, що у потязі на Трускавець у депутатів не збирали підписи за відставку Разумкова.

З депутатами "Слуги народу" в Трускавці може зустрітися генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам розповів народний депутат від "СН" Єгор Чернєв.

На запитання, хто ще з силовиків буде присутній на зустрічі з депутатами, окрім голови Служби безпеки України Івана Баканова, Чернєв розповів: "Я чув, що, можливо, буде пані Венедіктова. З інших - мені не відомо".

Крім того, на запитання щодо збору підписів під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту, депутат розповів, що підписних листів ще не бачив, і в потязі на Трускавець підписи не збиралися.

Читайте такожЕксперт розповів, як українських політиків використовують у російській пропагандіВранці, 1 жовтня, депутати "Слуги народу" почали прибувати до Трускавця, де відбудеться їхнє засідання.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі буде вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Напередодні Давид Арахамія відправив звернення спікеру Ради з приводу збору підписів за відкликання Разумкова з посади голови парламенту.

У квітні 2021 року ЗМІ поширили чутки про нібито можливу відставку самої генпрокурорки Ірини Венедіктової, проте тоді у президентській фракції це заперечували.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська