Дмитро Разумков може бути замінений, якщо у нього виникають розбіжності з монобольшістю партії "Слуга народу".

Відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова була ініційована через розходження у думках з монобольшістю партії "Слуга народу".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ефірі одного з телеканалів, пише УП.

Він розповів про події, які передували ухваленню Радою закону про олігархів.

"Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна". Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу, чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні", - сказав Арахамія.

"Крісло спікера фактично належить "Слузі народу". Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу", - заявив він.

За його словами, Дмитро Разумков може бути замінений, якщо у нього виникають розбіжності з монобольшістю партії. Така ж доля може спіткати і членів Кабінету міністрів.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

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Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Однак 30 Вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Згодом прес-секретар голови ВР Ольга Туній у Facebook написала, що підписні листи "за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України" готові, і ініціатори даного процесу можуть забрати їх і продовжувати процедуру відповідно до регламенту.

Автор: Олег Давигора