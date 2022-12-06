У випадку визнання винуватими колишньому президенту України та його сину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Дії екс-президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України", - зазначено у повідомленні.

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За даними обвинувачення, впродовж 2002-2013 років екс-президент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Зазначається, що в межах розслідування НАБУ ініціювало арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір’я". У подальшому вказані об’єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У НАБУ нагадали, що 25 серпня 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) стосовно колишнього президента України та його сина, що врешті дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У випадку визнання винуватими, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Розслідування справи щодо "Межигір'я"

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. З моменту втечі екс-президента і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019 року справу розслідувала ГПУ. У грудні 2021 року детективи завершили розслідування справи.

Крім того, за матеріалами НАБУ і САП, зібраними під час розслідування, Міністерство юстиції подало позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента, зокрема і резиденції. Цей механізм конфіскації став можливим завдяки закону України "Про санкції", що застосовується тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України. Наразі триває судовий розгляд.

4 листопада прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Вищий антикорупційний суд обмежив захисту колишнього президента України Віктора Януковича та його сина строки ознайомлення з матеріалами справи про заволодіння резиденцією "Межигір'я" до 5 грудня.

Згідно з даними САП, збитки, завдані державі, перевищують 540 млн грн.

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