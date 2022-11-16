Закон про санкції встановлює стислі терміни для розгляду питання про конфіскацію.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство юстиції подало позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента України Віктора Януковича.

Як зазначають на сайті міністерства, це другий позов за новим механізмом, передбаченим законом "Про санкції".

Конфіскація передбачена законом України "Про санкції", має винятковий характер і може застосовуватися тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

Відео дня

"Мін'юстом проведена копітка робота, щоб виявити нерухоме майно, транспортні засоби, корпоративні права, що прямо або побічно належать Віктору Януковичу, і зібрати достатню і беззастережну інформацію, яка стала підставою для звернення до суду із заявою про застосування санкцій щодо стягнення в дохід держави знайдених активів. Тепер всі зусилля спрямовані на забезпечення належного представництва держави в суді та на результат, за яким на активи Віктора Януковича буде звернено стягнення", – йдеться в повідомленні.

Закон про санкції встановлює стислі терміни для розгляду конфіскації: 10 днів – в суді першої інстанції та 5 днів – в апеляційній. Тому рішення по Януковичу має бути вже в грудні.

Справа проти Януковича:

У ніч на 22 лютого 2014 року екс-президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності втік з Києва і перестав виходити на зв'язок.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року ухвалила постанову про самоусунення Януковича від президентських обов'язків і призначила позачергові вибори президента.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні Росією війни проти України.

В серпні Рада ЄС запровадила нові санкції щодо Януковича та його сина Олександра у зв'язку з російською війною проти України.

14 вересня 2022 року Євросоюз зняв частину санкцій з Януковича.

12 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски та екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

Вас також можуть зацікавити новини: