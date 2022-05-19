Екс-президент підозрюється в організації у 2014 році незаконного переправлення не менше 20 осіб через державний кордон України до РФ.

Печерським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України Віктору Януковичу, який підозрюється в організації у 2014 році незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу).

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Екс-президент України, діючи спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, знаходячись на околиці с. Урзуф Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ повітряним шляхом незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році свідок у справі про держзраду Януковича у суді розповів про те, як колишній президент України таємно залишив свою резиденцію та виїхав до Росії у 2014 р.

Так, за словами Олеся Шарана, Януковича весь час супроводжувала його охорона. Він сказав, що, зокрема під час зупинки у Криму на території військової частини Янукович зібрав працівників УДО, які його супроводжували, і запитав, хто хоче їхати разом з ним. За словами Шарана, ті, хто погодився, написали заяви про звільнення з УДО.

Своєю чергою Янукович написав заяву про відмову від державної охорони. Потім екс-президент з тими, хто погодився їхати з ним, поїхав у невідомому напрямку.

Довідка УНІАН. Екс-президент України Віктор Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

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