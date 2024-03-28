Крім Туска, прем'єр-міністр України також зустрінеться й з іншими представниками влади Польщі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі, під час якого проведе зустріч з польським колегою Дональдом Туском.

"Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – написав Шмигаль у Telegram.

Після зустрічі планується провести пленарну сесію української та польської делегацій. Далі очільники обох урядів зроблять спільну заяву для ЗМІ.

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Крім Дональда Туска, Шмигаль планує також провести зустріч з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською.

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Тим часом на польсько-українському кордоні тривають протести. Польські фермери блокують державний кордон з Україною на трьох напрямках.

Крім того, напередодні стало відомо, що Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі. Продукцію видають за казахстанську, використовуючи фальшиві документи.

А 27 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його уряд подвоїв зобов'язання в рамках очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

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