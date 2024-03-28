Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочав візит до Польщі, під час якого проведе зустріч з польським колегою Дональдом Туском.
"Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень", – написав Шмигаль у Telegram.
Після зустрічі планується провести пленарну сесію української та польської делегацій. Далі очільники обох урядів зроблять спільну заяву для ЗМІ.
Крім Дональда Туска, Шмигаль планує також провести зустріч з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською.
Польща: останні новини
Тим часом на польсько-українському кордоні тривають протести. Польські фермери блокують державний кордон з Україною на трьох напрямках.
Крім того, напередодні стало відомо, що Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі. Продукцію видають за казахстанську, використовуючи фальшиві документи.
А 27 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його уряд подвоїв зобов'язання в рамках очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.