Прем'єр прибув на україно-польський кордон з делегацією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з делегацією прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з колегами з Польщі. Польські члени уряду не прибули.

"Сьогодні Україна і Польща залишаються хорошими партнерами і союзниками. Стратегічними союзниками. Однак в останні півроку ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці і нашим можливостям краще захищатися", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що місяць тому сторони погодилися, що блокування кордону шкодить обом країнам, тому важливо це питання вирішити.

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"Минув місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки зараз ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складнощі, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо назустріч", - вказав політик.

При цьому він повідомив, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик для пошуку компромісу на кордоні, але зустріч з польськими членами уряду не відбулася.

Переговори на кордоні - що відомо

Через блокування кордону польськими протестувальниками президент Володимир Зеленський запропонував лідеру Польщі Анджею Дуді, прем'єру Дональду Туску і представнику Єврокомісії провести зустрічі на кордоні між країнами.

У Дуди підтримали ідею, але Туск відхилив пропозицію, назвавши зустріч символічною. За його словами, зустріч урядів країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

23 лютого президент України заявив, що сьогодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші профільні міністри прибудуть на кордон з Польщею.

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