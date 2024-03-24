На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" польські фермери узагалі не пропускають вантажівки, які йдуть з України до Польщі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, де на кордоні з Польщею зараз найскладніша ситуація.

"Якщо прив’язуватися до теми блокування, коли польські фермери продовжують ускладнювати рух для вантажних транспортних засобів, то станом на зараз це є три напрямки. Нагадаю, що раніше це було шість пунктів пропуску, які вони блокували. Але станом на зараз це три", - сказав він в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації на українсько-польському кордоні.

Речник додав, що йдеться про "Ягодин", "Угринів" та "Рава-Руську". За словами речника, на ПП "Ягодин" та "Рава-Руська" польські фермери узагалі не пропускають вантажівки, які йдуть з України до Польщі.

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"Тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від можливостей кожного з цих напрямків", - зауважив Демченко.

Наприклад, на ПП "Ягодин", де за добу можна оформлювати 1 тис. 200 – 1 тис. 400 вантажівок, за минулу добу в бік України польські фермери пропустили близько 60 вантажівок.

"Станом на ранок сьогодні на цих трьох напрямках сукупно в черзі перебуває десь 500 вантажівок. Найбільше – навпроти "Ягодина", - зауважив речник.

Також є черги і по напрямку розблокованих раніше пунктів пропуску. Зокрема, 800 вантажівок очікує на перетин кордону по напрямку "Краківця" і близько 400 - по напрямку пункту пропуску "Шегині". "На щастя, по цих напрямках рух йде зараз інтенсивний", - сказав Демченко.

На запитання, як, з огляду на ситуацію на українсько-польському кордоні, зросло навантаження на пункти пропуску з іншими країнами, представник ДПСУ розповів, що за останній період є черги по трьох напрямках на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

"Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород" - це кордон зі Словаччиною – станом на ранок це десь 300 вантажівок очікують в черзі. Близько 800 вантажівок по напрямку пункту пропуску "Тиса" - це на території Угорщини. І навпроти пункту пропуску "Порубне" - близько 400 вантажівок – це на території Румунії", - зазначив Демченко.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, у січні польські фермери розпочали блокування руху вантажівок на кордоні з Україною. Протестувальники пояснювали свої дії протестом проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України та спільної аграрної політики Європейського Союзу.

Станом на 14 березня вони не пропускали вантажні транспортні засоби з України до Польщі у пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині".

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